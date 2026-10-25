Bomberos María Juana: cadetes avanzan en su formación y se preparan para integrar el cuerpo activo

El cuartel de Bomberos Voluntarios de María Juana anunció importantes avances en la formación de sus cadetes, destacando el compromiso y la preparación de jóvenes que continúan su camino hacia la incorporación al cuerpo activo.

En el transcurso de 2027, Emma Vega y Milagros Giachero, integrantes de la escuela de cadetes, fueron seleccionadas para cursar la carrera de Bomberos Voluntarios en Regional 5. Ambas realizaron durante 2026 un año de capacitación y formación junto al cuerpo activo, etapa en la que demostraron compromiso, interés y dedicación.

El objetivo será completar la formación y alcanzar los requisitos necesarios para recibirse e incorporarse como bomberas durante 2028.

Por su parte, Stefano Viotti, también integrante del plantel de cadetes, pasará a formar parte del grupo del cuerpo activo. Durante 2027 continuará capacitándose internamente y preparándose para comenzar su carrera como bombero en 2028.

Desde la institución destacaron que uno de los principales objetivos de la escuela de cadetes es promover la renovación del cuerpo activo a partir de jóvenes que se forman dentro del propio cuartel, adquiriendo conocimientos y experiencia a lo largo de los años.

Esta preparación permite que los futuros bomberos lleguen con una formación más completa y con la certeza de que se trata de una profesión que les gusta y los apasiona, aspectos fundamentales para garantizar la continuidad, el compromiso y el profesionalismo de la institución.

Finalmente, Bomberos Voluntarios de María Juana felicitó a Emma, Milagros y Stefano por este importante paso en su formación y agradeció especialmente a sus familias por el acompañamiento durante todo el recorrido, desde la escuela de cadetes hasta su transición hacia el grupo mayor.

Una apuesta al futuro del cuartel, fortaleciendo el compromiso de las nuevas generaciones con el servicio a la comunidad.