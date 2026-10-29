ACBOS presentó su plantel U15 para el Provincial Interasociaciones en Santa Fe

La Asociación Civil Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS) presentó al plantel masculino de la categoría Cadetes U15 que participará este fin de semana en el Torneo Provincial Interasociaciones, que se disputará en la ciudad de Santa Fe.

El seleccionado integrará la Zona B junto a las asociaciones Venadense, Cañadense y Rafaelina. Los encuentros correspondientes a esta zona se jugarán en la subsede del Club Rivadavia Juniors.

María Juana tendrá representación en el equipo con Theo Fontanesi, Francisco Forte y Joaquín Colombo, quienes formarán parte del plantel que defenderá los colores de la asociación en la competencia provincial.

El cuerpo técnico estará encabezado por Joaquín Elgotas, acompañado por Thomas Irusta y Matías Fontanesi como ayudantes técnicos. Además, el equipo contará con el profesor Ramiro Giannetti y Francisco Banchio como utilero.

El debut de ACBOS será este viernes 30 de octubre, a partir de las 17:30, frente a la Asociación Venadense, en el inicio de una nueva competencia provincial para los jóvenes basquetbolistas.

El torneo reunirá a representantes de distintas asociaciones de la provincia y será una oportunidad para que los jugadores de la categoría U15 sumen experiencia y representen al básquet del Oeste Santafesino.