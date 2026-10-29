El Club Atlético María Juana organiza un torneo femenino de básquet 3×3 y 5×5

El Club Atlético María Juana invita a participar de un torneo femenino de básquet que se desarrollará este domingo 1 de noviembre en el estadio Édgar Rivolta, con propuestas en las modalidades 3×3 y 5×5.

La actividad comenzará a partir de las 11 horas y reunirá a jugadoras en una jornada destinada a disfrutar del deporte, fomentar la participación femenina y compartir una experiencia de básquet en las instalaciones del club.

La convocatoria incluye las dos modalidades de juego, ofreciendo distintas alternativas para las participantes y promoviendo el encuentro entre deportistas.

Además, durante la jornada habrá servicio de buffet para acompañar la actividad.

De esta manera, el estadio Édgar Rivolta será escenario de una nueva propuesta deportiva del Club Atlético María Juana, con el básquet femenino como protagonista de un domingo de competencia y camaradería.