El básquet femenino de María Juana, protagonista en Show Deportivo

Daniela Trossero, entrenadora de la Escuelita de Básquet, y Angie Cussi, jugadora del Club Atlético María Juana, pasaron por el programa Show Deportivo para compartir la experiencia de Angie en la Selección Femenina ACBOS U15, que participó del Torneo Provincial disputado el último fin de semana en Rafaela.

Además, Daniela invitó a toda la comunidad a participar del 3×3 y 5×5 femenino, que se desarrollará este fin de semana en el estadio Edgar “Nenito” Rivolta.

Durante la charla, expresó su alegría y orgullo por este momento histórico que vive el básquet femenino local, con Angie como protagonista de un logro que inspira y abre nuevos caminos para las futuras generaciones.