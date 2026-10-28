Martín Giusta impulsa un taller musical con alumnos de la EESOPI 8143

En Comunicándonos charlamos con Martín Giusta, profesor de música que lleva adelante un taller extracurricular en la EESOPI 8143 José Manuel Estrada de María Juana, donde formó una pequeña banda integrada por estudiantes de la institución.

La propuesta surgió de la necesidad de acercar a los jóvenes al mundo de la música y brindarles un espacio para aprender, compartir y desarrollar sus habilidades artísticas fuera del horario escolar. Desde hace casi cinco años, Martín acompaña a los alumnos en este camino, promoviendo la participación y el trabajo en equipo a través de la música.

Actualmente, el taller cuenta con diez estudiantes de segundo a quinto año, quienes encuentran en esta iniciativa una oportunidad para descubrir sus intereses musicales, ensayar juntos y animarse a subir al escenario.

Uno de los momentos más recientes de esta experiencia fue su presentación en “Una noche para compartir”, el evento que se realizó como cierre del EJE 2026. Allí, los jóvenes pudieron mostrar parte de lo trabajado durante los encuentros y compartir su música con la comunidad educativa.

Además de su labor como docente, Martín Giusta desarrolla su actividad musical como integrante de las bandas Javier y los Reyes del Ritmo y Los Camperos, una experiencia que también aporta a su tarea de acompañar a los estudiantes en su formación artística.

El taller representa una propuesta que va más allá del aprendizaje de instrumentos: ofrece a los jóvenes un espacio de expresión, encuentro y creatividad, donde la música se convierte en una herramienta para fortalecer vínculos y compartir experiencias.