Vanesa Bauducco contó en Comunicándonos las actividades y proyectos del Hogar de Ancianos de María Juana

En Comunicándonos dialogamos con Vanesa Bauducco sobre la actualidad del Hogar de Ancianos de María Juana y las diferentes propuestas que se llevan adelante para promover el bienestar de los residentes, fortalecer los vínculos y generar espacios de participación y encuentro con la comunidad.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra el proyecto “El Cuaderno de los Guardianes Mágicos”, una propuesta de articulación entre la Escuela Fiscal N.º 398 Domingo F. Sarmiento y el Hogar de Ancianos, que busca reunir a niños y adultos mayores a través de la lectura, la imaginación y la creación artesanal.

La actividad plantea un encuentro intergeneracional en el que abuelos y niños compartirán relatos de literatura fantástica y confeccionarán duendes y seres mágicos utilizando materiales reciclados. De esta manera, la lectura se convierte en un puente entre generaciones, promoviendo el intercambio de experiencias, la creatividad y el aprendizaje compartido.

La propuesta también permite recuperar el valor de las historias, los recuerdos y la imaginación como herramientas para acercar a personas de distintas edades, generando un espacio donde los adultos mayores pueden compartir sus saberes y los más pequeños aportar su entusiasmo y creatividad.

Por otra parte, entre las actividades mencionadas se encuentra un taller de danza vinculado con la historia del movimiento folklórico y las transformaciones del sujeto folklórico, una temática que invita a reflexionar sobre la evolución de las expresiones culturales y su relación con la identidad.

Estas iniciativas forman parte de una mirada que busca mantener al Hogar de Ancianos conectado con la comunidad, favoreciendo la participación de sus residentes en propuestas culturales, educativas y recreativas.

Durante la entrevista, Vanesa Bauducco compartió detalles sobre la actualidad de la institución y la importancia de impulsar actividades que promuevan el encuentro, el acompañamiento y el intercambio entre generaciones.