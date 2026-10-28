La parroquia ofrece el almanaque religioso 2027 para acompañar la vida de fe

En Comunicándonos charlamos con Beti Fernández sobre la venta del almanaque religioso 2027 de la parroquia, una propuesta pensada para acompañar a los fieles durante todo el año con información, reflexiones y contenidos vinculados con la vida de la Iglesia.

El almanaque tiene un valor de $5.000 y se presenta como una guía para vivir y celebrar la fe día a día. Entre sus contenidos incluye el calendario litúrgico, información sobre los santos y las fechas religiosas más importantes, además de reflexiones, mensajes y oraciones para cada jornada.

La publicación busca convertirse en una herramienta de consulta cotidiana para quienes desean profundizar su vida espiritual, recordar las celebraciones de la Iglesia y encontrar un momento de oración y reflexión en medio de las actividades diarias.

A través de sus páginas, los fieles podrán tener presentes las principales fechas del calendario religioso y contar con mensajes que invitan a fortalecer la fe y mantener vivo el vínculo con la comunidad parroquial.

Durante la entrevista, Beti Fernández brindó detalles sobre esta iniciativa y destacó la propuesta del almanaque como un recurso para acompañar a las familias y a quienes desean vivir más de cerca cada momento del año litúrgico.

Quienes estén interesados en adquirir el almanaque religioso 2027 pueden consultar en la parroquia para conocer cómo obtenerlo.