La parroquia ofrece el almanaque religioso 2027 para acompañar la vida de fe

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En Comunicándonos charlamos con Beti Fernández sobre la venta del almanaque religioso 2027 de la parroquia, una propuesta pensada para acompañar a los fieles durante todo el año con información, reflexiones y contenidos vinculados con la vida de la Iglesia.

El almanaque tiene un valor de $5.000 y se presenta como una guía para vivir y celebrar la fe día a día. Entre sus contenidos incluye el calendario litúrgico, información sobre los santos y las fechas religiosas más importantes, además de reflexiones, mensajes y oraciones para cada jornada.

La publicación busca convertirse en una herramienta de consulta cotidiana para quienes desean profundizar su vida espiritual, recordar las celebraciones de la Iglesia y encontrar un momento de oración y reflexión en medio de las actividades diarias.

A través de sus páginas, los fieles podrán tener presentes las principales fechas del calendario religioso y contar con mensajes que invitan a fortalecer la fe y mantener vivo el vínculo con la comunidad parroquial.

Durante la entrevista, Beti Fernández brindó detalles sobre esta iniciativa y destacó la propuesta del almanaque como un recurso para acompañar a las familias y a quienes desean vivir más de cerca cada momento del año litúrgico.

Quienes estén interesados en adquirir el almanaque religioso 2027 pueden consultar en la parroquia para conocer cómo obtenerlo.