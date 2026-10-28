El padre Raúl visitó Estados Unidos y compartió su experiencia misionera en Comunicándonos

En Comunicándonos dialogamos con el padre Raúl, quien compartió detalles de su reciente viaje a Estados Unidos y habló sobre la experiencia vivida en el marco de su misión.

Durante la charla, el sacerdote contó aspectos de esta experiencia, los encuentros que formaron parte del recorrido y el significado de llevar adelante una tarea misionera en otro país.

El viaje representó una oportunidad para conocer otras realidades, compartir la fe y fortalecer los vínculos con las comunidades que formaron parte de la misión.

A través de su testimonio en la radio, el padre Raúl permitió acercarse a las vivencias y reflexiones que dejó esta experiencia, poniendo en valor la importancia del encuentro, la solidaridad y el compromiso con la tarea pastoral.