Albana Forte habló sobre la participación de alumnos de la Estrada en “Ciudadanos al Senado”

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Albana Forte, profesora de la EESOPI N° 8143 José Manuel Estrada, sobre la participación de alumnos de 5º año en una nueva edición del programa “Ciudadanos al Senado”, desarrollado en el recinto de la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe.

La actividad contó también con la presencia de estudiantes de la E.E.S.O N° 445 Carlos Steigleder y fue coordinada junto a Bárbara Chivallero, integrante del equipo del senador provincial Alcides Calvo.

Durante la jornada, los jóvenes tuvieron la posibilidad de vivir la experiencia de una sesión legislativa simulada, presentando proyectos, intercambiando ideas y participando activamente de espacios de debate y formación ciudadana.

Además, pudieron conocer de cerca el funcionamiento de la Legislatura Provincial y comprender cómo se desarrollan los procesos de diálogo, participación y toma de decisiones dentro del ámbito legislativo.

Desde la institución destacaron la importancia de este tipo de propuestas educativas, que permiten a los estudiantes fortalecer valores democráticos, desarrollar el pensamiento crítico y asumir un rol activo como ciudadanos comprometidos con la sociedad.