Cinco plantas fáciles de conseguir que ayudan a alejar las hormigas del hogar

Las hormigas son una de las plagas más frecuentes dentro de las casas, especialmente en cocinas, patios y jardines. Ante esta situación, cada vez más personas buscan alternativas naturales y ecológicas para mantenerlas alejadas sin recurrir inmediatamente a insecticidas químicos.

Especialistas y estudios científicos señalan que algunas plantas aromáticas producen compuestos naturales capaces de interferir en las feromonas que utilizan las hormigas para orientarse y desplazarse, ayudando así a reducir su presencia dentro del hogar.

Menta: una barrera natural

La menta es una de las plantas más recomendadas para combatir hormigas. Su aceite esencial contiene mentol y otros compuestos que alteran la comunicación química de estos insectos.

Además de ser fácil de cultivar en macetas, puede colocarse cerca de puertas, ventanas o zonas donde suelen aparecer hormigas.

Citronela: el repelente más efectivo

La citronela es ampliamente conocida por ahuyentar mosquitos, pero también resulta muy efectiva contra hormigas. Sus aceites esenciales generan un fuerte efecto repelente y distintos estudios demostraron que puede reducir notablemente la actividad de las colonias.

Se recomienda ubicarla en patios, balcones o cerca de ingresos al hogar.

Lavanda: aroma agradable para las personas, molesto para las hormigas

La lavanda aporta perfume y decoración, pero al mismo tiempo altera el sistema olfativo de las hormigas gracias al linalool, uno de sus principales componentes naturales.

Otro beneficio es que no afecta a insectos polinizadores como abejas o mariposas.

Albahaca: útil en la cocina y contra insectos

La albahaca no solo es ideal para cocinar, sino que también actúa como repelente natural. Sus compuestos aromáticos generan irritación sensorial en las hormigas y ayudan a evitar que ingresen a la vivienda.

Por eso, muchas personas la utilizan cerca de ventanas y puertas.

Romero: resistente y de bajo mantenimiento

El romero contiene eucaliptol y ácido rosmarínico, sustancias asociadas a propiedades repelentes. Además, es una planta resistente, fácil de cuidar y adaptable tanto a interiores como exteriores.

Especialistas recomiendan combinar estas plantas con otras medidas de prevención, como mantener la limpieza, guardar alimentos en recipientes herméticos y sellar grietas o puntos de ingreso.

También aconsejan limpiar los caminos de hormigas con agua y jabón para eliminar las feromonas que utilizan como guía.

Aunque las plantas aromáticas no eliminan por completo una infestación importante, sí pueden convertirse en una herramienta natural, económica y amigable con el ambiente para reducir la presencia de hormigas dentro del hogar.