La serie ideal para fans de “Interstellar” regresa con su esperado primer spin-off

Los amantes de la ciencia ficción y la exploración espacial ya tienen una nueva producción para sumar a su lista. For All Mankind, considerada por muchos como una de las mejores series actuales del género y una propuesta perfecta para quienes disfrutaron de Interstellar, expande su universo con el estreno de su primer spin-off: Star City.

La nueva producción llegará a Apple TV+ el próximo 29 de mayo, el mismo día en que finalizará oficialmente For All Mankind tras siete años de emisión.

Mientras la serie original exploraba una realidad alternativa donde la Unión Soviética llegaba primero a la Luna y la carrera espacial nunca terminaba, Star City cambiará completamente la perspectiva y mostrará la historia desde el lado soviético, regresando a los años 70 y adentrándose en los secretos del programa espacial ruso.

Los creadores de la saga, Matt Wolpert y Ben Nedivi, explicaron que buscaron construir una propuesta diferente y no simplemente repetir la historia original desde otro punto de vista.

“Queríamos hacer algo completamente nuevo y explorar otros caminos dentro de este universo alternativo”, señalaron durante una entrevista con el medio especializado Hipertextual.

Uno de los aspectos más llamativos de la nueva serie será su ambientación en la verdadera “Ciudad de las Estrellas”, un complejo soviético ultrasecreto ubicado cerca de Moscú donde se entrenaban los cosmonautas durante la carrera espacial.

Según los creadores, gran parte de la información utilizada para desarrollar la historia proviene de investigaciones reales sobre proyectos y personajes soviéticos que permanecieron ocultos durante décadas.

El protagonista de la serie será Rhys Ifans, reconocido por películas como Notting Hill, Harry Potter and the Deathly Hallows y House of the Dragon. En Star City interpretará al misterioso “Diseñador Jefe”, un personaje clave dentro del programa espacial soviético cuya identidad permanece en secreto.

Además de la ciencia ficción y la exploración espacial, la nueva producción abordará temas como la política, la competencia tecnológica y el impacto de la carrera espacial en el futuro de la humanidad.

Aunque todavía no fue confirmada una segunda temporada, los creadores reconocieron que existen muchas posibilidades de continuar expandiendo este universo narrativo si la recepción del público acompaña el estreno.