Kela Botta recordó sus inicios como maestra jardinera en el Día de los Jardines y de la Maestra Jardinera

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Kela Botta, reconocida docente y primera maestra jardinera del Jardín Santa María de los Ángeles, en el marco de la celebración del Día de los Jardines de Infantes y de la Maestra Jardinera en Argentina.

Durante la entrevista, Kela repasó sus comienzos en la educación inicial y recordó con mucha emoción los primeros años de trabajo acompañando a generaciones de niños y niñas en sus primeros pasos dentro del ámbito educativo.

Además, compartió anécdotas, experiencias y momentos inolvidables vividos a lo largo de su trayectoria docente, destacando el cariño recibido de las familias y el enorme compromiso que implica trabajar con las infancias.

La docente también reflexionó sobre la importancia del nivel inicial en la formación de los chicos, remarcando el rol fundamental que cumplen las maestras jardineras en el desarrollo emocional, social y educativo de cada niño.

La charla se convirtió en un emotivo homenaje a todas las docentes de nivel inicial que diariamente acompañan, enseñan y dejan huellas imborrables en la vida de sus alumnos.