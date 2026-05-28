El mariajuanense Estanislao Lozano disputa un importante torneo internacional en Italia junto a River Plate

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En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Melisa Poli, mamá de Estanislao Lozano, el joven futbolista mariajuanense que se encuentra en Italia disputando un importante torneo internacional de fútbol infantil junto al equipo categoría 2016 de Club Atlético River Plate.

El certamen es la prestigiosa Invincibili Kup, también conocida como Grand Torino Trophy, que se desarrolla en la ciudad de Turín y reúne a destacados equipos y academias del fútbol mundial.

La competencia se llevará adelante los días 29, 30 y 31 de mayo en la ciudad deportiva del Torino FC y en el complejo Absolute Sporting Orbassano, donde el conjunto millonario enfrentará a instituciones de primer nivel como Inter de Milán y Benfica.

Durante la entrevista, Melisa Poli contó la enorme emoción y orgullo que vive toda la familia acompañando a Estanislao en esta experiencia internacional, compartiendo entrenamientos, partidos y momentos únicos junto a jugadores de distintas partes del mundo.

La participación del joven mariajuanense en este torneo representa una experiencia deportiva y formativa muy importante, permitiéndole continuar creciendo futbolísticamente en un contexto de alto nivel competitivo junto al plantel infantil de Club Atlético River Plate.

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