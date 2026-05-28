De la cocina al baño: cuáles son las plantas ideales para cada ambiente del hogar

Las plantas de interior se transformaron en mucho más que un elemento decorativo. Además de aportar color y vida a los espacios, distintos estudios demostraron que ayudan a reducir el estrés, mejorar la concentración y generar ambientes más saludables y armoniosos dentro del hogar.

Cocina: aromáticas y funcionales

En la cocina, las protagonistas ideales son las plantas aromáticas y comestibles. La albahaca, la menta, el tomillo y el romero no solo decoran, sino que también pueden utilizarse en las comidas.

Los especialistas recomiendan ubicarlas lejos de fuentes de calor como hornos o estufas para evitar que se deterioren rápidamente.

Comedor: flores para dar elegancia

Para el comedor, las flores delicadas ayudan a crear un ambiente cálido y sofisticado. Las orquídeas, violetas africanas, margaritas y gardenias son algunas de las opciones más elegidas para centros de mesa o rincones destacados.

Además de embellecer el ambiente, aportan frescura y generan una sensación de bienestar visual.

Recibidor: la primera impresión

El recibidor es la carta de presentación de una casa y las plantas cumplen un rol importante en la decoración. Helechos, suculentas, orquídeas y pequeños árboles de interior son ideales para transmitir vitalidad y elegancia sin sobrecargar el espacio.

Living: el lugar más versátil

El living permite una gran variedad de especies y estilos. Las palmeras y helechos lucen muy bien en esquinas o espacios amplios, mientras que cactus, enredaderas y plantas colgantes aportan textura y personalidad.

La combinación de diferentes tamaños y formas ayuda a crear ambientes más naturales y relajantes.

Pasillos: plantas altas y delgadas

En espacios angostos como pasillos, se aconseja utilizar plantas verticales y estrechas como bambú, palmeras o sansevierias, también conocidas como lengua de suegra.

Estas especies permiten decorar sin interferir en la circulación y aportan un toque moderno y minimalista.

Dormitorios: descanso y relajación

Para las habitaciones, los expertos priorizan especies que favorezcan la relajación y el descanso. El jazmín es una de las plantas más recomendadas gracias a su suave aroma, asociado a una mejor calidad del sueño.

También pueden utilizarse orquídeas, violetas africanas y rosas, siempre cuidando la ventilación del ambiente.

Baño: humedad y poca luz

Los baños requieren plantas resistentes a la humedad y a la escasa luz natural. Entre las opciones más recomendadas aparecen el bambú, los helechos, el poto, el aloe vera y la peperomia.

Estas especies se adaptan fácilmente y aportan frescura y color a espacios que suelen tener menos ventilación.

Los especialistas coinciden en que elegir correctamente las plantas según las características de cada ambiente permite potenciar tanto el diseño como el bienestar general dentro del hogar, transformando cada rincón en un espacio más saludable, relajante y conectado con la naturaleza.