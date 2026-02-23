Alcides Calvo mantuvo un encuentro de trabajo con instituciones del Departamento Castellanos

El senador provincial Alcides Calvo encabezó una reunión de trabajo junto a la Ing. Bárbara Chivallero con representantes de instituciones intermedias y presidentes comunales de distintas localidades del Departamento Castellanos, con el objetivo de dialogar sobre la actualidad, los desafíos que atraviesan y los proyectos que llevan adelante en cada comunidad.

Del encuentro participaron referentes de Angélica, Colonia Iturraspe, Esmeralda, Estación Clucellas, Galisteo, Hugentobler, Saguier y Tacural, quienes expusieron sobre la realidad de sus pueblos y el trabajo cotidiano que desarrollan en los ámbitos social, cultural y deportivo.

Acompañamiento a instituciones

Durante la jornada, Calvo concretó la entrega de acompañamientos económicos y donaciones a diversas entidades. Entre ellas, la Comuna de Colonia Iturraspe para un evento social; la Comuna de Hugentobler para apoyar al equipo de fútbol de Veteranos; la Comuna de Saguier para la organización de eventos; y la Comuna de Tacural para actividades culturales.

Además, recibieron aportes el Boching Club General San Martín para la compra de indumentaria deportiva; el Club Atlético Esmeralda destinado a trabajos de mantenimiento; y la Biblioteca Popular Estación Clucellas para la realización de la Fiesta de Precarnaval 2026.

Por otra parte, se entregaron donaciones solicitadas formalmente: una notebook para la Comuna de Galisteo y un televisor para la Escuela N° 6217 Fragata Libertad.

Al finalizar, Calvo destacó: “Es sumamente importante el trabajo conjunto, el diálogo permanente y la presencia. Escuchar a cada institución, conocer su realidad y fortalecerlas es fundamental. Vamos a seguir acompañando de manera permanente a cada institución del Departamento Castellanos”, reafirmando su compromiso con el entramado institucional de la región.