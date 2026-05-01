Alejandra Delfino del CECLA María Juana cuenta sobre los cursos en marcha y nuevas capacitaciones

En la mañana de la radio, recibimos en nuestros estudios a Alejandra Delfino, representante del CECLA María Juana, quien brindó detalles sobre el desarrollo de las capacitaciones actuales y anticipó lo que se viene en materia formativa en la localidad.

Durante la entrevista, Delfino destacó que actualmente se encuentran en marcha cursos de cuidado de adultos mayores, informática orientada a tareas administrativas y de instalaciones electricas, tres propuestas con gran demanda y salida laboral. En ese sentido, remarcó el compromiso de los participantes y la importancia de estos espacios para adquirir conocimientos prácticos que permiten mejorar las oportunidades de empleo.

Además, adelantó que el CECLA María Juana ya trabaja en nuevas capacitaciones que se sumarán en los próximos meses, ampliando la oferta educativa y adaptándose a las necesidades del contexto actual.

Por otro lado, explicó que quienes deseen inscribirse o recibir más información pueden acercarse de manera presencial a la sede del CECLA o consultar a través de sus canales de comunicación, donde se brindan detalles sobre requisitos, fechas y cupos disponibles.

De esta manera, el CECLA María Juana continúa consolidándose como un espacio clave en la formación laboral de la comunidad, generando oportunidades concretas de aprendizaje y crecimiento.