Alejandra Delfino del CECLA María Juana cuenta sobre los cursos en marcha y nuevas capacitaciones

EntrevistasLo ÚltimoLocalesVideos de Youtube

En la mañana de la radio, recibimos en nuestros estudios a Alejandra Delfino, representante del CECLA María Juana, quien brindó detalles sobre el desarrollo de las capacitaciones actuales y anticipó lo que se viene en materia formativa en la localidad.

Durante la entrevista, Delfino destacó que actualmente se encuentran en marcha cursos de cuidado de adultos mayores, informática orientada a tareas administrativas y de instalaciones electricas, tres propuestas con gran demanda y salida laboral. En ese sentido, remarcó el compromiso de los participantes y la importancia de estos espacios para adquirir conocimientos prácticos que permiten mejorar las oportunidades de empleo.

Además, adelantó que el CECLA María Juana ya trabaja en nuevas capacitaciones que se sumarán en los próximos meses, ampliando la oferta educativa y adaptándose a las necesidades del contexto actual.

Por otro lado, explicó que quienes deseen inscribirse o recibir más información pueden acercarse de manera presencial a la sede del CECLA o consultar a través de sus canales de comunicación, donde se brindan detalles sobre requisitos, fechas y cupos disponibles.

De esta manera, el CECLA María Juana continúa consolidándose como un espacio clave en la formación laboral de la comunidad, generando oportunidades concretas de aprendizaje y crecimiento.

Te puede interesar

  • CONFIRMACIONES EN MARÍA JUANA

    Charlamos con Etelvina Aquino, quien nos contó como se desarrollarán las confirmaciones de la fe católica este próximo sábado en María Juana.Escuchala en la mañana…

  • OBRAS EN MARÍA JUANA

    Dialogamos en la mañana de Comunicándonos con el Presidente Comunal Amadeo Bazzoni quien contó sobre las obras que se están realizando en la zona urbana…

  • ROBO EN MARÍA JUANA

    El comisario Osvaldo Ávila alertó a la población sobre ingreso de delincuentes a viviendas con fines de robo en la localidad de María Juana. Todos…

  • TEATRO EN MARÍA JUANA

    Gladys Walpen habló del Grupo de Teatro "Amigos del Alma", quienes presentarán en el mes de julio 3 obras cortas. Escuchala y enterate de mucho…

  • COMUNIONES EN MARÍA JUANA

    Este sábado y domingo 55 chicos estarán recibiendo la Primera Comunión en la parroquia Santa Juana Francisca de María Juana.Alejandra Delfino nos contó todos los…