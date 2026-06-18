Travesías y travesuras mundialistas: las historias que llegan desde Miami a través de Natali Monterrosa

Mientras las selecciones disputan los primeros partidos de la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, miles de fanáticos protagonizan historias tan curiosas como divertidas lejos de los estadios. En una nueva entrega de la columna “Travesías y Travesuras”, la periodista y viajera Natali Monterrosa, desde Miami, compartió en el programa Patas Arriba algunas de las anécdotas más llamativas que está dejando el Mundial en sus primeros días.

Con su mirada particular sobre el turismo, las costumbres y las experiencias que viven los viajeros alrededor del mundo, Monterrosa acercó historias que muestran cómo la pasión mundialista trasciende los 90 minutos de juego y se convierte en una verdadera experiencia cultural.

La travesía de descubrir la comida rápida estadounidense

Uno de los fenómenos virales de las últimas semanas tiene como protagonistas a turistas y aficionados que visitan Estados Unidos por primera vez y documentan sus experiencias gastronómicas en redes sociales.

Entre los casos más comentados aparece el de un joven alemán que decidió recorrer distintas cadenas icónicas de comida rápida norteamericana, probando productos de Taco Bell, Waffle House, Buc-ee’s y 7-Eleven, entre otros establecimientos tradicionales. Las enormes porciones, la variedad de opciones y el sistema de recarga ilimitada de bebidas fueron algunos de los aspectos que más sorprendieron a los visitantes.

Las publicaciones acumularon millones de reproducciones y comentarios, convirtiendo a la gastronomía rápida estadounidense en una de las experiencias más compartidas por quienes llegaron al país para seguir a sus selecciones.

Una travesura escocesa que conquistó a un barrio entero

Otra de las historias destacadas por Monterrosa ocurrió en Boston, donde un grupo de hinchas escoceses alquiló una vivienda para acompañar a su selección durante el Mundial.

La noche previa al debut, decoraron la propiedad con banderas de Escocia y, al amanecer, sorprendieron a todo el vecindario tocando gaitas escocesas frente a la casa a las 6:30 de la mañana. Lo que parecía destinado a generar reclamos terminó convirtiéndose en una celebración compartida.

Los vecinos tomaron la situación con humor, grabaron videos que rápidamente se viralizaron y hasta acercaron obsequios a los visitantes, entre ellos donas, cerveza y whisky, en una muestra de hospitalidad que sorprendió a los propios aficionados europeos.

El regreso de la ola a las tribunas

La tercera historia tuvo como escenario los estadios mundialistas. Durante los primeros encuentros del certamen volvió a aparecer una vieja costumbre de las tribunas: la tradicional “ola”.

Aunque para muchos representa una expresión de alegría y participación colectiva, otros consideran que distrae la atención del juego e incluso algunos entrenadores y futbolistas suelen cuestionarla en momentos de máxima tensión deportiva.

Más allá de las opiniones, la ola volvió a recorrer las gradas y demuestra que el Mundial también se vive desde las tribunas, donde miles de personas de distintas culturas comparten emociones, costumbres y formas de alentar.

Gracias a la mirada de Natali Monterrosa, que cada semana acerca historias desde Estados Unidos para los oyentes de Patas Arriba, el Mundial se puede recorrer no solo a través de los resultados y las figuras de la cancha, sino también mediante esas pequeñas anécdotas que muestran cómo el fútbol tiene la capacidad de unir a personas de todos los rincones del planeta.