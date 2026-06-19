“Naturaleza: el gran rompecabezas”, una nueva propuesta audiovisual para aprender sobre biodiversidad

Las fundaciones Ambiente y Medio y Vida Silvestre Argentina lanzaron “Naturaleza: el gran rompecabezas”, un nuevo curso audiovisual gratuito que busca acercar el conocimiento sobre la biodiversidad a niños, niñas, docentes y familias mediante contenidos didácticos, accesibles y adaptados a las nuevas formas de aprendizaje.

La propuesta forma parte de Ecoaula Digital y plantea un recorrido por distintos ecosistemas argentinos para comprender cómo funciona la biodiversidad y por qué cada especie, ambiente y recurso natural cumple un papel fundamental dentro del equilibrio de la vida. A través de cinco capítulos, los participantes pueden explorar escenarios tan diversos como la ciudad, la Selva Misionera y el Mar Argentino, descubriendo que todo en la naturaleza está conectado.

Con una narrativa visual dinámica y cercana, el curso busca despertar la curiosidad de las infancias, incentivar la observación del entorno y fortalecer el vínculo con el ambiente a partir de ejemplos cotidianos. Los contenidos abordan temas como la biodiversidad urbana, los distintos estratos de la selva, la riqueza de los ecosistemas marinos y el impacto de las acciones humanas sobre la naturaleza.

Desde Fundación Vida Silvestre Argentina destacaron que la educación ambiental es una herramienta clave para generar cambios culturales profundos. “No se puede valorar ni proteger lo que no se conoce”, expresó Martín Font, director de Comunicación y Educación Ambiental de la entidad, quien remarcó la necesidad de promover una mayor valoración de los recursos naturales como base para el desarrollo sostenible.

Por su parte, Luciana Dorigo, directora ejecutiva de Fundación Ambiente y Medio y coordinadora de Ecoaula Digital, explicó que la iniciativa surgió a partir de una experiencia concreta en una sala de jardín de infantes. “Los mejores contenidos educativos nacen de lo que ocurre todos los días en las aulas. Escuchar a quienes enseñan y comprender sus necesidades es fundamental para ofrecer recursos útiles y de calidad”, señaló.



El curso ya está disponible en www.ecoauladigital.org y en el canal de YouTube de Fundación Ambiente y Medio.

Además de brindar conocimientos sobre biodiversidad, el curso invita a reflexionar sobre la importancia de las pequeñas acciones cotidianas para proteger los ecosistemas y conservar el patrimonio natural para las futuras generaciones.

“Naturaleza: el gran rompecabezas” ya se encuentra disponible de manera gratuita en la plataforma Ecoaula Digital y en el canal de YouTube de Fundación Ambiente y Medio, convirtiéndose en una valiosa herramienta educativa para escuelas, docentes y familias interesadas en el cuidado del ambiente.