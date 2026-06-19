María Juana y Buriasco: una historia de hermandad que une a Argentina e Italia desde 1988

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En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Daniel Rosa, ex presidente comunal de la localidad, quien recordó uno de los hechos institucionales más significativos de su gestión: el hermanamiento entre María Juana y la ciudad de Buriasco, ubicada en la región de Piamonte, provincia de Torino, Italia, concretado el 28 de junio de 1988.

Durante la entrevista, Rosa repasó cómo surgió esta iniciativa que permitió fortalecer los lazos históricos, culturales y afectivos entre ambas comunidades. El acuerdo de hermanamiento representó un puente entre dos pueblos unidos por una misma historia migratoria, ya que gran parte de los habitantes de María Juana descienden de inmigrantes italianos que llegaron a la Argentina en busca de nuevas oportunidades y contribuyeron al desarrollo de la región.

Los hermanamientos entre localidades argentinas e italianas son una práctica frecuente debido a las profundas raíces que unen a ambos países. Entre fines del siglo XIX y principios del XX, millones de italianos emigraron hacia Argentina, estableciéndose en numerosas colonias y pueblos del interior. Como consecuencia, muchas comunidades mantienen hasta hoy vínculos familiares, culturales, sociales y económicos con las localidades de origen de sus antepasados.

Estos acuerdos buscan fortalecer el intercambio cultural, educativo, turístico e institucional, promoviendo el conocimiento mutuo y preservando la memoria de quienes construyeron la identidad de cada comunidad. En el caso de María Juana y Buriasco, el hermanamiento continúa siendo un símbolo del legado de la inmigración italiana y del valor de mantener vivas las relaciones entre pueblos separados por miles de kilómetros, pero unidos por una misma historia.

La charla con Daniel Rosa permitió recordar un capítulo importante de la historia local y reflexionar sobre la importancia de conservar los vínculos que dieron origen a gran parte de la identidad cultural de María Juana.

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