Matías Romano contó desde Miami cómo se vive el Mundial 2026 en Estados Unidos

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En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Matías Romano, quien se encuentra en la ciudad de Miami y compartió su experiencia sobre el clima que se vive en Estados Unidos durante el desarrollo del Mundial 2026, una competencia histórica que por primera vez se disputa en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Durante la charla, Matías relató que la pasión mundialista se percibe en las calles, los bares, las zonas turísticas y especialmente en las ciudades sede, donde miles de hinchas de distintas nacionalidades conviven y comparten la fiesta del fútbol. Además, destacó la importante presencia de argentinos que llegaron para acompañar a la Selección Nacional y vivir de cerca una nueva ilusión mundialista.

También comentó cómo la organización norteamericana ha preparado grandes espacios para recibir a los aficionados, con eventos, pantallas gigantes y propuestas pensadas para quienes viajan siguiendo a sus selecciones. Según señaló, el Mundial no solo moviliza a los fanáticos del fútbol, sino que también genera un enorme movimiento cultural y turístico en cada una de las ciudades anfitrionas.

La experiencia relatada por Matías permitió acercar a los oyentes de Radio María Juana una mirada directa desde uno de los epicentros de la Copa del Mundo, mostrando cómo el deporte más popular del planeta vuelve a unir culturas, idiomas y costumbres bajo una misma pasión: el fútbol.

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