Matías Romano contó desde Miami cómo se vive el Mundial 2026 en Estados Unidos

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Matías Romano, quien se encuentra en la ciudad de Miami y compartió su experiencia sobre el clima que se vive en Estados Unidos durante el desarrollo del Mundial 2026, una competencia histórica que por primera vez se disputa en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Durante la charla, Matías relató que la pasión mundialista se percibe en las calles, los bares, las zonas turísticas y especialmente en las ciudades sede, donde miles de hinchas de distintas nacionalidades conviven y comparten la fiesta del fútbol. Además, destacó la importante presencia de argentinos que llegaron para acompañar a la Selección Nacional y vivir de cerca una nueva ilusión mundialista.

También comentó cómo la organización norteamericana ha preparado grandes espacios para recibir a los aficionados, con eventos, pantallas gigantes y propuestas pensadas para quienes viajan siguiendo a sus selecciones. Según señaló, el Mundial no solo moviliza a los fanáticos del fútbol, sino que también genera un enorme movimiento cultural y turístico en cada una de las ciudades anfitrionas.

La experiencia relatada por Matías permitió acercar a los oyentes de Radio María Juana una mirada directa desde uno de los epicentros de la Copa del Mundo, mostrando cómo el deporte más popular del planeta vuelve a unir culturas, idiomas y costumbres bajo una misma pasión: el fútbol.