Atlético María Juana cayó en el primer juego de cuartos de final de la Liga Federal

Atlético María Juana no pudo hacerse fuerte en casa y cayó ante Asociación El Ceibo de San Francisco por 79 a 60 en el primer encuentro de la serie correspondiente a los cuartos de final de la Liga Federal de Básquet.

El conjunto auriazul comenzó el partido mostrando un buen rendimiento y logró mantenerse competitivo durante gran parte del primer tiempo. Sin embargo, la visita ajustó su defensa en los minutos finales de la primera mitad, encontró efectividad en ataque y se fue al descanso con ventaja en el marcador.

En el complemento, El Ceibo mantuvo el control del juego, aprovechó su buen momento ofensivo y fue ampliando la diferencia para quedarse con el primer punto de la serie. A pesar del esfuerzo del equipo mariajuanense, los cordobeses lograron imponer su ritmo y sellaron el triunfo por 79 a 60.

Ahora, Atlético María Juana deberá enfocarse en el segundo juego, que se disputará el próximo lunes 22 de junio en San Francisco. Allí estará obligado a conseguir una victoria para igualar la serie y forzar un tercer y decisivo partido.

El sueño auriazul en la Liga Federal continúa y el equipo buscará dejarlo todo en condición de visitante para seguir entre los mejores del certamen nacional.