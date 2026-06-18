Juan Marcos Arduino abrió una nueva temporada de Acústicos en Patas Arriba

La música volvió a convertirse en protagonista en los estudios de Radio María Juana con el inicio de una nueva temporada de #Acústicos en Patas Arriba, un espacio que acerca a los oyentes la esencia de los artistas a través de canciones en vivo, historias y emociones compartidas.

El encargado de abrir este nuevo ciclo fue Juan Marcos Arduino, reconocido cantautor folklórico oriundo de la ciudad de San Jorge, quien brindó una presentación cargada de sensibilidad, talento y profunda conexión con las raíces de nuestra música popular.

Durante su visita, Arduino no solo interpretó algunas de sus canciones más representativas, sino que también compartió anécdotas, experiencias y reflexiones sobre su camino artístico. Con una forma sencilla y auténtica de transmitir cada historia, logró generar un clima íntimo que cautivó a quienes siguieron la propuesta tanto en el estudio como a través de la radio y las plataformas digitales.

Poseedor de una destacada trayectoria dentro del folklore argentino, Juan Marcos Arduino se ha consolidado como uno de los referentes de la música de raíz en la región. Sus composiciones rescatan paisajes, personajes y vivencias del interior del país, manteniendo viva la identidad cultural santafesina y el espíritu de la canción folklórica.

Entre las obras más conocidas de su repertorio se destacan temas como “Tardecitas”, “Coplas del pueblo”, “Las almas que el viento se lleva”, “La vida del chango”, y su más reciente estreno “Flor de estrella”, dedicado a su abuela.

La apertura de esta nueva temporada de Acústicos dejó una vez más en evidencia el valor de los espacios que permiten disfrutar la música en su estado más puro. Y Juan Marcos Arduino fue el artista ideal para inaugurar un ciclo que promete seguir acercando grandes voces y talentos a los oyentes de Radio María Juana.

Una mañana de canciones, relatos y emociones que confirmó por qué el folklore sigue siendo una de las expresiones más genuinas de nuestra cultura.