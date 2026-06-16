Alejandra Vásquez invitó a participar del mural comunitario y destacó más de dos décadas de trabajo con la tercera edad

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Alejandra Vásquez, referente del Grupo de la Tercera Edad “Nuevo Amanecer”, quien brindó detalles sobre la actividad que se desarrollará este miércoles en el marco del Día Mundial de Toma de Conciencia sobre el No Maltrato en la Vejez.

La propuesta consistirá en la realización de un mural comunitario sobre el Buen Trato, una iniciativa abierta a toda la comunidad que tendrá lugar desde las 14:30 horas en el patio de la Casa del Bicentenario. El objetivo es generar un espacio de reflexión y participación donde vecinos de todas las edades puedan expresarse a través del arte y dejar un mensaje permanente sobre valores como el respeto, la inclusión, la escucha y el reconocimiento de los derechos de las personas mayores.

Durante la entrevista, Vásquez también repasó el importante trabajo que viene realizando desde hace más de 20 años junto a grupos de adultos mayores de María Juana. Destacó el crecimiento de las propuestas recreativas, culturales y sociales destinadas a este sector de la comunidad, así como la importancia de generar espacios que favorezcan la participación activa, la integración y el bienestar de quienes transitan esta etapa de la vida.

Desde el Grupo “Nuevo Amanecer” remarcaron que la jornada busca fortalecer los vínculos entre generaciones y promover una sociedad más consciente y respetuosa hacia los adultos mayores. Además, invitaron a los participantes a compartir la tarde llevando su equipo de mate para disfrutar de un encuentro comunitario que combinará arte, reflexión y convivencia.

La actividad cuenta con el acompañamiento de la Comuna de María Juana y forma parte de las acciones que se impulsan para visibilizar la importancia del buen trato y la valoración de las personas mayores, reconociendo el aporte fundamental que realizan día a día a la vida social de la comunidad.