El “Semillero de Fuego” retomó sus actividades con capacitación en atención prehospitalaria

En la mañana de Comunicándonos charlamos con Agustín Zurbriggen, integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de María Juana, quien contó cómo se desarrolla el trabajo de la escuela de cadetes “Semillero de Fuego”, el espacio de formación destinado a los más pequeños que forman parte del cuartel.

Durante la entrevista, Agustín explicó cómo se llevan adelante las capacitaciones y destacó la importancia de comenzar desde edades tempranas con la formación, el compromiso, el compañerismo y los valores que caracterizan a los Bomberos Voluntarios.

El pasado jueves 6 de agosto, la escuela de cadetes dio inicio a la segunda etapa del año con una jornada de capacitación teórica en atención prehospitalaria, uno de los conocimientos fundamentales a la hora de asistir a una persona que necesita ayuda.

Durante la clase, los cadetes repasaron protocolos de primeros auxilios y técnicas de estabilización inicial, incorporando herramientas que serán fundamentales para las próximas instancias de formación.

Estos contenidos teóricos servirán como base para los simulacros y prácticas que próximamente realizarán en el cuartel, donde podrán llevar a la práctica los conocimientos adquiridos.

Formando a los bomberos del mañana

El “Semillero de Fuego” constituye un espacio fundamental dentro del trabajo de Bomberos Voluntarios de María Juana, ya que permite que niños y jóvenes se acerquen progresivamente al mundo bomberil y conozcan sus valores, responsabilidades y formas de actuar ante diferentes situaciones.

A través de juegos, actividades, capacitaciones teóricas y prácticas, los cadetes van incorporando conocimientos mientras fortalecen aspectos como el trabajo en equipo, la solidaridad, la disciplina y el compromiso con la comunidad.

Con esta nueva etapa, el cuartel continúa apostando a la capacitación constante y a la formación de las nuevas generaciones, preparando desde hoy a quienes serán los bomberos del mañana.