Cine Club Sociedad Italiana presenta “Mountainhead”, una sátira sobre el poder de los nuevos multimillonarios

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El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana continúa con su ciclo “Cine Urgente” y este miércoles 12 de agosto propone una película que invita a reflexionar sobre el poder, la tecnología y la influencia de las grandes corporaciones en el mundo actual.

La función será a las 20:30, en la Sociedad Italiana, con entrada a la gorra.

En esta oportunidad se proyectará “Mountainhead”, película dirigida y escrita por Jesse Armstrong, reconocido creador de Succession. El film está protagonizado por Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith y Ramy Youssef.

La historia reúne durante un fin de semana a cuatro de los hombres más ricos del mundo en una lujosa casa ubicada en las montañas de Utah. Mientras ellos discuten, compiten y ponen en juego sus intereses personales y económicos, el mundo exterior atraviesa una situación cada vez más caótica.

A través del humor negro y la sátira, “Mountainhead” pone el foco en los llamados “tech bros”, las grandes fortunas y el enorme poder que concentran quienes están detrás de las principales corporaciones tecnológicas.

La película propone una mirada incómoda sobre cómo piensan y viven algunos de los hombres más poderosos del planeta y plantea interrogantes sobre la tecnología, el dinero, la influencia política y una posible nueva forma de colonización económica y cultural.

La propuesta forma parte del ciclo “Cine Urgente”, una iniciativa del Cine Club que busca acercar al público películas actuales que permitan abrir debates y reflexionar sobre diferentes problemáticas de la sociedad contemporánea.

🎬 MOUNTAINHEAD

📅 Miércoles 12 de agosto
🕣 20:30 horas
📍 Sociedad Italiana de María Juana
🎟️ Entrada a la gorra

Una nueva noche de cine para encontrarse, disfrutar una película y, también, quedarse pensando en lo que sucede más allá de la pantalla.

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