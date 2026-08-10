Cine Club Sociedad Italiana presenta “Mountainhead”, una sátira sobre el poder de los nuevos multimillonarios

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana continúa con su ciclo “Cine Urgente” y este miércoles 12 de agosto propone una película que invita a reflexionar sobre el poder, la tecnología y la influencia de las grandes corporaciones en el mundo actual.

La función será a las 20:30, en la Sociedad Italiana, con entrada a la gorra.

En esta oportunidad se proyectará “Mountainhead”, película dirigida y escrita por Jesse Armstrong, reconocido creador de Succession. El film está protagonizado por Steve Carell, Jason Schwartzman, Cory Michael Smith y Ramy Youssef.

La historia reúne durante un fin de semana a cuatro de los hombres más ricos del mundo en una lujosa casa ubicada en las montañas de Utah. Mientras ellos discuten, compiten y ponen en juego sus intereses personales y económicos, el mundo exterior atraviesa una situación cada vez más caótica.

A través del humor negro y la sátira, “Mountainhead” pone el foco en los llamados “tech bros”, las grandes fortunas y el enorme poder que concentran quienes están detrás de las principales corporaciones tecnológicas.

La película propone una mirada incómoda sobre cómo piensan y viven algunos de los hombres más poderosos del planeta y plantea interrogantes sobre la tecnología, el dinero, la influencia política y una posible nueva forma de colonización económica y cultural.

La propuesta forma parte del ciclo “Cine Urgente”, una iniciativa del Cine Club que busca acercar al público películas actuales que permitan abrir debates y reflexionar sobre diferentes problemáticas de la sociedad contemporánea.

🎬 MOUNTAINHEAD

📅 Miércoles 12 de agosto

🕣 20:30 horas

📍 Sociedad Italiana de María Juana

🎟️ Entrada a la gorra

Una nueva noche de cine para encontrarse, disfrutar una película y, también, quedarse pensando en lo que sucede más allá de la pantalla.