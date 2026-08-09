“Raíces de Mi Tierra” comenzó a celebrar sus 30 años con una noche a puro arte, tradición y emoción

El sábado por la noche, la Sociedad Italiana de María Juana se vistió de fiesta para recibir el Encuentro de Danzas Raíces 2026, organizado por el Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra” como parte de los festejos por sus 30 años de trayectoria, en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana.

Con un salón completamente colmado, más de 15 grupos de danzas provenientes de distintos puntos de la región llegaron a la localidad para compartir una noche donde el arte, la música y las tradiciones fueron los grandes protagonistas.

La propuesta contó con una destacada puesta en escena y el talento de cada uno de los grupos que pasó por el escenario, generando un verdadero encuentro cultural y una noche cargada de emoción para quienes forman parte del ballet y para toda la comunidad que acompañó la celebración.

Los 30 años de “Raíces de Mi Tierra” representan tres décadas de trabajo, compromiso y dedicación a la danza y a la preservación de nuestras tradiciones, convirtiendo al ballet en un espacio de encuentro y expresión cultural para distintas generaciones.

Los festejos continúan el 26 de septiembre

La celebración por los 30 años del Ballet Comunal “Raíces de Mi Tierra” tendrá una nueva fecha el próximo 26 de septiembre, con una propuesta artística especial que contará con la participación del reconocido Dúo Coplanacu, además de Guille Benítez y Cristian Capurelli.

Será una nueva oportunidad para continuar celebrando una historia construida durante tres décadas, con la cultura y la danza como expresiones de identidad, tradición y pertenencia.