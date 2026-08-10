Cinco patinadoras de Talleres de María Juana competirán en el Nacional de Mendoza

El patín artístico del Club Atlético Talleres de María Juana tendrá una importante representación en una competencia nacional. Cinco alumnas de la disciplina, dirigidas por la profesora Romina Macari, viajarán a Mendoza para participar del Torneo Nacional de Patín Artístico, que se desarrollará desde este jueves 13 hasta el lunes 17 de agosto.

Las representantes de Talleres serán Emilia Giraudo, Ludmila Savena, Luna Giraudo, Justina Panelli e Isabela Álvarez Gómez, quienes afrontarán una experiencia de gran importancia dentro de su trayectoria deportiva.

Las primeras en salir a pista serán Emilia Giraudo y Ludmila Savena, quienes tendrán su participación prevista para este jueves 13 de agosto. Luego, el lunes 17, será el turno de Luna Giraudo, Justina Panelli e Isabela Álvarez Gómez.

El torneo reunirá a patinadoras de distintos puntos del país y representará una nueva oportunidad para que las deportistas puedan medirse en un escenario de alto nivel competitivo y continuar creciendo dentro de la disciplina.

También habrá presencia internacional

La delegación de Talleres tendrá además un momento muy especial durante el fin de semana. El sábado, cuatro alumnas que lograron la clasificación al Sudamericano de Patín Artístico participarán de una jornada de presentación y desfile junto a la delegación argentina del CCA (Comité de Clubes Autónomos).

Estas patinadoras tendrán por delante otro gran desafío internacional: el Campeonato Sudamericano que se desarrollará en Chile durante noviembre. La competencia reunirá a representantes de distintos países de Sudamérica y será una nueva experiencia para las jóvenes deportistas que consiguieron su clasificación.

La participación en Mendoza llega así como parte de un proceso de crecimiento que combina entrenamientos, competencias regionales y nacionales y, para algunas de las patinadoras, la posibilidad de representar a la Argentina en una competencia internacional.

El patín artístico es una disciplina que combina técnica, coordinación, equilibrio, expresión corporal y precisión, y requiere una preparación constante tanto física como artística. En las competencias, las patinadoras son evaluadas por diferentes aspectos de sus presentaciones, entre ellos la ejecución de los elementos técnicos, la calidad de los movimientos y la interpretación.

Para el Club Atlético Talleres, la presencia de sus cinco representantes en un certamen nacional y la clasificación de cuatro de sus alumnas al Sudamericano constituyen un importante reconocimiento al trabajo que se viene realizando en la disciplina junto a la profesora Romina Macari.

Desde María Juana, todas las miradas estarán puestas en Mendoza para acompañar a Emilia, Ludmila, Luna, Justina e Isabela en este nuevo desafío sobre ruedas.