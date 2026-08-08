Newcom: una jornada regional que reunió deporte, amistad e integración

En el Estadio Edgar Rivolta del Club Atlético María Juana, donde se desarrolló el Encuentro Regional de Newcom NewStars María Juana, charlamos con Mónica Galván, profesora de newcom de la institución, quien brindó detalles sobre la jornada y destacó el crecimiento que viene teniendo esta disciplina entre los adultos mayores.

El encuentro se llevó a cabo este sábado 8 de agosto y reunió a equipos de distintas localidades de la región, en una propuesta que tuvo al deporte, la integración y el compañerismo como principales protagonistas.

La actividad comenzó a las 9:00 y estuvo destinada a equipos de la categoría +60 Mixto Desarrollo, que compartieron una jornada de competencia, recreación y amistad en las instalaciones del Club Atlético María Juana.

La propuesta contó además con servicio de cantina durante toda la jornada para acompañar a los participantes y al público que se acercó a disfrutar del encuentro.