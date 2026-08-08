El Newcom vuelve a reunir a la región en el Club Atlético María Juana

El Club Atlético María Juana será sede este sábado 8 de agosto de una nueva edición del Encuentro de Newcom NewStars María Juana, una jornada que reunirá a equipos de distintas localidades en una propuesta donde el deporte, la integración y el compañerismo serán los grandes protagonistas.

En la mañana de la radio dialogamos con Mónica Galván, profesora de newcom de la institución, quien brindó detalles sobre la organización del evento y destacó el crecimiento que viene experimentando esta disciplina entre los adultos mayores.

El encuentro comenzará a las 9:00 y estará destinado a equipos de la categoría +60 Mixto Desarrollo, con la participación de jugadores y jugadoras de la región que compartirán una intensa jornada de competencia, recreación y amistad.

La inscripción tendrá un valor de $50.000 por equipo y durante toda la actividad habrá servicio de cantina para los participantes y el público que acompañe el desarrollo del certamen.

Las personas interesadas en obtener más información o inscribir a su equipo pueden comunicarse al 3406-405368.