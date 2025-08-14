“Allá Ellos” llega con su energía a las Fiestas Patronales de María Juana

Auspician: Senador Provincial Alcides Calvo – Grupo Perusia – Comuna de María Juana – Alejandra Dallia Escribana Pública – Gastaldi Distribuciones – Puma Avenida – Inmobiliaria Marbet – Molino Victoria – Fanchin Muebles – Agricultores Federados Argentinos –

En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Santiago Acquistapace, integrante de la banda “Allá Ellos”, quien adelantó detalles de lo que será su presentación este fin de semana en el anfiteatro Emilio Vidal de la Plaza San Martín, en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana.

Con un repertorio cargado de grandes clásicos y canciones populares que todos conocemos, el trío promete un show lleno de energía, en el que habrá momentos para saltar, cantar, bailar y también emocionarse.

“Allá Ellos” será parte de la grilla del domingo 17 en el tradicional evento “Música Para Todos”, que reunirá a artistas locales y regionales en dos noches de música, danza y encuentro. Sin dudas, una de las grandes bandas que se subirán al escenario para hacer vibrar a toda la plaza en estas patronales.