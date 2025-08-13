Alumnos de 7° grado exploraron la historia de los clubes de María Juana

En el marco del proyecto “Transmisores de conocimientos”, los estudiantes de 7° grado de la Escuela Santa María de los Ángeles realizaron una enriquecedora recorrida por dos instituciones emblemáticas de la localidad: el Club Atlético María Juana y el Club Atlético Talleres.

La actividad tuvo como objetivo acercar a los jóvenes a la historia, los valores y el crecimiento de estas entidades deportivas que forman parte de la identidad mariajunense.

En su paso por el Club Atlético María Juana, los alumnos escucharon a Edgar “Nenito” Rivolta, quien relató con detalle cómo se formó la institución y los años de esfuerzo dedicados a la construcción de gran parte del edificio actual. También conversaron con Melisa Poli, vicepresidenta del club, quien compartió la actualidad y los desafíos que enfrenta la entidad.

La visita continuó en el Club Atlético Talleres, donde Leonardo Lobos ofreció un panorama sobre la trayectoria, el crecimiento y la importancia social del club en la comunidad.

Este recorrido permitió a los estudiantes no solo conocer de cerca la historia de dos instituciones fundamentales para María Juana, sino también comprender el valor del compromiso y el trabajo colectivo para el desarrollo local.