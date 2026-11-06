Alumnos de Sastre impulsan una campaña de recolección de pilas usadas para cuidar el ambiente

Fuente: Infosastre.com.ar

Estudiantes de primer año de la Escuela de Educación Secundaria Orientada Particular Incorporada (EESOPI) N.º 8062 “San Francisco de Asís” de Sastre pusieron en marcha una campaña de recolección de pilas usadas con el objetivo de generar conciencia sobre la importancia de su correcta disposición y prevenir la contaminación ambiental.

La iniciativa surgió en el marco de la materia Educación Tecnológica, a cargo de la profesora Macarena Delsoglio. Luego de trabajar en el aula sobre el funcionamiento de las pilas y los riesgos que implica desecharlas junto con los residuos domiciliarios, los alumnos decidieron llevar lo aprendido a la práctica mediante una propuesta abierta a toda la comunidad.

Para poner en marcha el proyecto, los estudiantes se acercaron al municipio para consultar sobre las campañas de recolección existentes y, con el acompañamiento de las autoridades municipales y la institución educativa, organizaron su propia convocatoria.

La escuela dispuso bidones en sus dos entradas para que los vecinos puedan acercar las pilas que ya no utilizan. La recepción se extenderá hasta el 26 de noviembre y se retomará en marzo de 2027. Una vez finalizada la recolección, el material será trasladado a la Municipalidad, que se encargará de gestionar su disposición final en la provincia de Buenos Aires.

¿Por qué es importante reciclar las pilas?

Los estudiantes explicaron que las pilas contienen sustancias que pueden resultar contaminantes cuando no reciben un tratamiento adecuado. Por eso, advirtieron sobre la importancia de evitar que terminen en la basura domiciliaria o en lugares donde puedan afectar el suelo y el agua.

Además, remarcaron algunas condiciones para colaborar con la campaña: las pilas deben entregarse limpias, en buen estado y sin estar pinchadas, para facilitar su manipulación y posterior tratamiento.

Un compromiso que nace en las aulas

La propuesta es también una oportunidad para que los más jóvenes se conviertan en protagonistas del cuidado ambiental, trasladando los conocimientos adquiridos en la escuela a acciones concretas que involucran a toda la comunidad.

Los alumnos agradecieron el acompañamiento del municipio, de los docentes y directivos de la institución, e invitaron a los vecinos de Sastre a sumarse a la iniciativa.

Con pequeños gestos y participación colectiva, los estudiantes buscan transmitir un mensaje fundamental: las pilas usadas requieren un tratamiento especial y su correcta disposición es una responsabilidad de todos.



Fuente: Infosastre.com.ar