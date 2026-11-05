Yoana Vázquez obtuvo la licencia de timonel y amplía las capacidades de Bomberos de María Juana

La bombera voluntaria Yoana Vázquez, integrante del cuerpo activo de Bomberos Voluntarios de María Juana, aprobó la evaluación para obtener la licencia de timonel, durante una instancia realizada en la localidad de Helvecia.

En la mañana de la radio, dialogamos con Yoana, quien compartió detalles de esta importante instancia de formación y del trabajo que desarrolla dentro de la institución.

A partir de esta aprobación, Vázquez quedó habilitada para desempeñarse como timonel de las embarcaciones pertenecientes a la Regional V y a la Provincia, ampliando las capacidades de respuesta ante emergencias que requieren intervención en el ámbito acuático.

La bombera forma parte de la Brigada Acuática, donde cumple un rol fundamental en las tareas de preparación y respuesta ante situaciones de emergencia vinculadas al agua.

Desde Bomberos Voluntarios de María Juana felicitaron a Yoana por este logro, que es resultado de su compromiso, dedicación y constante formación.

La obtención de esta licencia representa un nuevo aporte al crecimiento y fortalecimiento del cuerpo activo, y permite seguir incorporando herramientas y conocimientos para brindar una mejor respuesta a la comunidad ante distintas situaciones de emergencia.