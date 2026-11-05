Crisálida presenta nuevos programas de beneficios y suma servicios de belleza en San Vicente

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En la mañana de la radio, charlamos con Laura Vallejos, de Crisálida Estilista Unisex, quien compartió las novedades del salón, que continúa incorporando propuestas para sus clientes y ampliando su oferta de servicios.

Una de las principales novedades es la incorporación de nuevos programas de beneficios, pensados para agradecer la confianza y premiar la fidelidad de quienes eligen el salón.

La propuesta incluye dos alternativas: una tarjeta de beneficios y el Club del Corte. A través de estos programas, los clientes podrán acceder a diferentes premios y descuentos a medida que sumen visitas.

En la tarjeta de beneficios, el cuarto sello permitirá acceder a un tratamiento capilar express, mientras que el octavo otorgará un 40% de descuento en un servicio seleccionado.

Por su parte, el Club del Corte ofrecerá un 50% de descuento en el quinto corte y un corte gratis al completar el décimo.

Nuevos servicios de pestañas y cejas

Otra de las novedades es la incorporación de Florencia, de Bacanas Lashes, de San Vicente, quien comenzará a trabajar en Crisálida a partir del 23 de noviembre, ofreciendo servicios especializados de belleza.

Entre las propuestas se encuentran las extensiones de pestañas con diferentes técnicas, como efecto aura, volumen hawaiano, volumen 3D y 4D, y efecto foxy.

También se ofrecerán servicios de lifting de pestañas, perfilado de cejas, laminado con nutrición y botox para pestañas y cejas, además de henna para cejas.

De esta manera, Crisálida continúa apostando al crecimiento y a la incorporación de nuevas alternativas para sus clientes, combinando beneficios por fidelidad con servicios especializados para el cuidado y la estética personal.

Para consultas y turnos, el salón dispone del teléfono 3406 457577 y de su cuenta de Instagram @crisalidaestilistaunisex.