Crisálida presenta nuevos programas de beneficios y suma servicios de belleza en San Vicente

En la mañana de la radio, charlamos con Laura Vallejos, de Crisálida Estilista Unisex, quien compartió las novedades del salón, que continúa incorporando propuestas para sus clientes y ampliando su oferta de servicios.

Una de las principales novedades es la incorporación de nuevos programas de beneficios, pensados para agradecer la confianza y premiar la fidelidad de quienes eligen el salón.

La propuesta incluye dos alternativas: una tarjeta de beneficios y el Club del Corte. A través de estos programas, los clientes podrán acceder a diferentes premios y descuentos a medida que sumen visitas.

En la tarjeta de beneficios, el cuarto sello permitirá acceder a un tratamiento capilar express, mientras que el octavo otorgará un 40% de descuento en un servicio seleccionado.

Por su parte, el Club del Corte ofrecerá un 50% de descuento en el quinto corte y un corte gratis al completar el décimo.

Nuevos servicios de pestañas y cejas

Otra de las novedades es la incorporación de Florencia, de Bacanas Lashes, de San Vicente, quien comenzará a trabajar en Crisálida a partir del 23 de noviembre, ofreciendo servicios especializados de belleza.

Entre las propuestas se encuentran las extensiones de pestañas con diferentes técnicas, como efecto aura, volumen hawaiano, volumen 3D y 4D, y efecto foxy.

También se ofrecerán servicios de lifting de pestañas, perfilado de cejas, laminado con nutrición y botox para pestañas y cejas, además de henna para cejas.

De esta manera, Crisálida continúa apostando al crecimiento y a la incorporación de nuevas alternativas para sus clientes, combinando beneficios por fidelidad con servicios especializados para el cuidado y la estética personal.

Para consultas y turnos, el salón dispone del teléfono 3406 457577 y de su cuenta de Instagram @crisalidaestilistaunisex.