María Juana vivirá una noche de música coral con un encuentro en la Casa del Bicentenario

Este sábado 7 de noviembre, a las 21 horas, se realizará un Encuentro de Coros en la Casa del Bicentenario de María Juana, con la participación de agrupaciones de la localidad y de San Jorge. La propuesta tendrá entrada libre y gratuita.

En la mañana de Comunicándonos, dialogamos con Darío Lel, director del Coro Comunal de Adultos “Prof. Luis Anselmi”, quien compartió detalles de la actividad y la importancia de generar espacios para disfrutar y compartir la música coral.

El encuentro es organizado por el Coro Comunal de Adultos “Prof. Luis Anselmi” y contará con la presentación del Coro “Resistiré”, perteneciente al Centro de Jubilados y Pensionados de María Juana, y del Coro Municipal de San Jorge.

La jornada será una oportunidad para disfrutar de diferentes interpretaciones y compartir una noche dedicada al canto, el arte y la cultura. Además, permitirá el intercambio de experiencias entre los distintos grupos y pondrá en valor el trabajo artístico que cada agrupación desarrolla a lo largo del año.

Desde la organización invitan a toda la comunidad a participar de esta propuesta cultural, que busca acercar la música coral a los vecinos y generar un espacio de encuentro a través del canto.

La cita será este sábado, a las 21 horas, en la Casa del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.