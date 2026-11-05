El Cine Club de la Sociedad Italiana proyectará “Carrie” en la semana de Halloween

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana invita a disfrutar de una nueva función de cine en pantalla grande, con la proyección de “Carrie”, el clásico de terror dirigido por Brian De Palma, en el marco de la semana de Halloween y de su 50° aniversario.

La película se exhibirá este viernes 6 de noviembre, a las 21:30, en la Sociedad Italiana, con una propuesta que invita a reencontrarse con una de las historias más emblemáticas del cine de terror.

Estrenada en 1976 y basada en la novela homónima de Stephen King, “Carrie” cuenta la historia de una adolescente tímida que vive bajo la estricta educación religiosa de su madre y sufre las constantes burlas de sus compañeros de escuela. Una cruel broma durante la fiesta de graduación desencadenará una serie de acontecimientos inesperados, cuando se descubra que la joven posee poderes telequinésicos.

La película está protagonizada por Sissy Spacek, Piper Laurie, Amy Irving y John Travolta, y cuenta con la dirección de Brian De Palma, quien construye un relato que combina el terror con una profunda mirada sobre el acoso, la exclusión y las consecuencias de la crueldad.

La función tendrá una entrada general de $5.000 y un valor de $4.000 para socios. Además, habrá una promoción especial de 2×1, para que el público pueda disfrutar de la experiencia de compartir el cine en pantalla grande.

Una nueva oportunidad para celebrar el cine, en la semana de Halloween y en el 50° aniversario de este clásico del terror.