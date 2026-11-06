Atlético María Juana venció a Santa Paula y se metió en las semifinales del Torneo Clausura de ACBOS

El Club Atlético María Juana consiguió un importante triunfo como local al derrotar a Santa Paula de Gálvez por 92 a 69, en el partido interzonal correspondiente a la segunda fase del Torneo Clausura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino (ACBOS).

El encuentro se disputó en el estadio Edgar Rivolta, donde el conjunto auriazul se hizo fuerte ante su público y consiguió una victoria que le permitió asegurar su clasificación a las semifinales de la competencia.

En el apartado individual, Laureano Rassetto y Gastón Cornalis fueron los máximos anotadores del equipo, con 16 puntos cada uno, mientras que Segundo Astulfi aportó otros 14 tantos.

Con este resultado, Atlético María Juana continúa en carrera y se prepara para afrontar la instancia de semifinales, cuyos días de disputa y rival serán confirmados próximamente.

El auriazul sigue avanzando en el certamen y buscará mantener su buen rendimiento para llegar a la final del Torneo Clausura.