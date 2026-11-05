El Turismo del Centro Santafesino vuelve al Atilio Serre tras dos suspensiones por mal tiempo

El Turismo del Centro Santafesino retomará su calendario este fin de semana en el Autódromo Atilio Serre de María Juana, luego de que la competencia debiera suspenderse en dos oportunidades debido a las condiciones climáticas.

En la mañana de la radio, charlamos con Matías Scaglione, presidente de la Peña Automovilística María Juana, quien confirmó la realización de la octava fecha de la temporada, que tendrá lugar este domingi .

La competencia será la anteúltima cita del campeonato y tendrá un papel clave en la definición de los títulos, con los pilotos buscando sumar puntos importantes de cara al cierre del año.

El circuito de María Juana volverá a recibir a representantes de la región en un fin de semana que promete velocidad, adrenalina y una intensa actividad en pista, con las distintas categorías ingresando en la etapa decisiva de la temporada.

La programación contará con las categorías Buggy Renault y Fórmula Santafesina, además de las divisiones del karting: Pre Escuela, Escuela, Junior, Varilleros, Livianos y Pesados.

Con una fecha más por delante después de esta presentación, cada resultado puede ser determinante para las aspiraciones de los competidores que buscan llegar con posibilidades a la última jornada del campeonato.

Además de las competencias, el público que se acerque al Autódromo Atilio Serre contará con servicio de buffet para disfrutar de todo el espectáculo del automovilismo regional.

De esta manera, María Juana se prepara para vivir un nuevo fin de semana a pura velocidad, con el Turismo del Centro Santafesino retomando su calendario y los campeonatos cada vez más cerca de su definición.