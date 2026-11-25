El Polanco se impuso por 80 a 77 ante Atlético Sastre, igualó la serie semifinal y trasladó la definición al tercer encuentro. El viernes se jugará el partido decisivo en el Gimnasio “29 de Mayo” de la Academia.

Americano de Carlos Pellegrini consiguió una ajustada victoria por 80 a 77 frente a Atlético Sastre y logró empatar la serie semifinal del Torneo Clausura del Oeste Santafesino, obligando a disputar un tercer y definitivo partido para definir quién se mete en la final.

En un encuentro muy parejo y disputado, el conjunto polancero encontró respuestas ofensivas en varios de sus jugadores, con un destacado aporte de su media cancha, que resultó clave para quedarse con el triunfo y estirar la definición.

En Americano, Gómez fue uno de los goleadores con 19 puntos, mientras que Fossatti aportó 18, Tonato 16 y Nacusse 14, en una producción colectiva que permitió al equipo sostenerse en un partido de mucha intensidad.

Por el lado de Atlético Sastre, Llanos se destacó como máximo anotador con 25 puntos, mientras que García sumó 19, aunque no alcanzaron para cerrar la serie en este segundo encuentro.

La definición será este viernes

La serie tendrá su capítulo decisivo este viernes, cuando Atlético Sastre reciba a Americano en el Gimnasio “29 de Mayo”. Allí se disputará el tercer partido que determinará cuál de los dos equipos avanzará a la final del Torneo Clausura.

Con la serie igualada y todo por resolver, se espera un nuevo duelo de alto voltaje entre dos protagonistas que buscarán quedarse con el boleto a la definición del campeonato.