El presidente comunal Marcelo Beltramo y la vicepresidenta comunal Mariana Canale mantuvieron una reunión en la Dirección Provincial de Vialidad de Santa Fe, donde avanzaron sobre dos proyectos prioritarios para Eustolia: la pavimentación del acceso a la localidad desde la Ruta Provincial N.º 13 y trabajos de mantenimiento sobre la Ruta Provincial N.º 51-S.

Uno de los temas centrales fue la pavimentación del acceso a Eustolia desde la Ruta Provincial N.º 13, sobre la RP 51-S, una obra que está contemplada en el proyecto de Presupuesto Provincial 2027 y que ya cuenta con media sanción del Senado santafesino. La incorporación de esta iniciativa fue impulsada a través de las gestiones del senador departamental Alcides Calvo, acompañando el planteo realizado por las autoridades comunales.

La obra representa una demanda importante para la comunidad, ya que permitiría mejorar las condiciones de circulación, garantizar mayor seguridad vial y facilitar la conexión de Eustolia con otras localidades de la región. Además, tendría un impacto favorable en el movimiento productivo y en el traslado de vecinos, estudiantes y servicios esenciales.

Por otra parte, durante el encuentro se reiteró el pedido de reposición de arena y mantenimiento de la Ruta Provincial N.º 51-S, en un tramo de 5,20 kilómetros. La solicitud había sido presentada en mayo de 2025, en el marco del Programa de Descentralización Vial, y apunta a mejorar las condiciones de transitabilidad de este corredor.

Ambos proyectos son considerados fundamentales para la localidad, tanto por su impacto en la conectividad como por su aporte al desarrollo productivo y a las condiciones de circulación de quienes utilizan diariamente los caminos de la zona.

Desde la Comuna de Eustolia continúan impulsando gestiones ante organismos provinciales para avanzar en obras de infraestructura que respondan a las necesidades de la comunidad y fortalezcan el desarrollo local y regional.