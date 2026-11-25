La propuesta será este viernes 27 de noviembre, a las 21.30, en la Sociedad Italiana. La película cuenta con un elenco encabezado por Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway y Robert Pattinson, entre otros grandes nombres del cine.

El Cine Club de la Sociedad Italiana de María Juana invita a una nueva función para disfrutar del cine en pantalla grande. Este viernes 27 de noviembre, a las 21.30, se proyectará La Odisea, la adaptación del clásico literario de Homero bajo la dirección de Christopher Nolan.

La propuesta busca celebrar la experiencia cinematográfica en la sala, con una producción que lleva a la pantalla una de las historias más emblemáticas de la literatura universal, combinando fantasía, aventura y acción.

Una epopeya de regreso, desafíos y mitología

Tras la guerra de Troya, Odiseo emprende un largo y peligroso viaje de regreso a su hogar en Ítaca, donde su esposa Penélope y su hijo Telémaco aguardan su retorno. Mientras su familia intenta sostener el reino frente a quienes buscan ocupar el trono, el héroe deberá atravesar un camino marcado por obstáculos, criaturas mitológicas y dioses hostiles.

La travesía pondrá a prueba su ingenio, valentía y humanidad, en una historia que combina aventura, drama y los elementos míticos que han convertido a La Odisea en una obra fundamental de la cultura occidental.

La película está dirigida, escrita y producida por Christopher Nolan, y cuenta con un destacado elenco integrado por Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Zendaya, Charlize Theron y Lupita Nyong’o.

Con una duración de 173 minutos, la producción reúne elementos de fantasía, aventura y acción, en una propuesta cinematográfica que promete una experiencia visual y narrativa de gran escala.

Entradas

Viernes 27 de noviembre.

21.30 horas.

Sociedad Italiana.

Entrada general: $5.000.

Socios: $4.000.

El Cine Club invita a vecinos y amantes del séptimo arte a compartir una nueva noche de cine, disfrutando de una gran producción en la pantalla de la sala local.