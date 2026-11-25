En la mañana de Comunicándonos charlamos con Delfina Córdoba, quien nos acercó a un innovador proyecto tecnológico pensado para mejorar la seguridad y el acompañamiento de personas con epilepsia. SafePulse busca detectar episodios convulsivos nocturnos y alertar rápidamente a familiares o contactos de emergencia.

Dos estudiantes de Ingeniería Biomédica de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) desarrollaron SafePulse, un dispositivo inteligente que busca dar una respuesta ante una problemática que enfrentan muchas personas con epilepsia y sus familias: las crisis convulsivas que ocurren mientras se duerme y que pueden pasar inadvertidas.

La iniciativa, impulsada por Delfina Cid y Lucía Giuffrida, nació en el ámbito universitario y combina tecnología, ingeniería y una mirada centrada en las necesidades de quienes conviven con esta condición neurológica. En la entrevista de la mañana de Comunicándonos, conversamos con Delfina Córdoba sobre esta propuesta innovadora, sus alcances y el camino que todavía queda por recorrer.

¿Cómo funciona SafePulse?

La pulsera se coloca en la muñeca y monitorea los movimientos durante el descanso nocturno. A través de un algoritmo, el sistema busca identificar patrones de movimiento compatibles con una crisis convulsiva, especialmente episodios tonicoclónicos.

Cuando detecta un patrón que podría corresponder a una crisis, el dispositivo activa una alarma y envía una comunicación a los contactos de emergencia registrados, con el objetivo de facilitar una intervención rápida. El sistema está pensado para funcionar incluso cuando el celular se encuentra en silencio o la aplicación no está abierta, según las características informadas por sus desarrolladoras.

Además, SafePulse está acompañado por una aplicación móvil que permite registrar información sobre los episodios, como su duración, frecuencia e intensidad, así como datos vinculados a la medicación. La plataforma contempla distintos perfiles de acceso para pacientes, contactos de emergencia y profesionales de la salud, facilitando el seguimiento y el acompañamiento.

Las primeras pruebas y los resultados

En las pruebas preliminares de laboratorio, las desarrolladoras realizaron 30 ensayos con tres voluntarios sanos, en los que el dispositivo detectó todas las crisis simuladas y obtuvo una especificidad del 93,3%. Además, las creadoras utilizaron la pulsera durante 15 noches, sin que se registraran falsas alarmas en ese período de prueba.

Estos resultados corresponden a ensayos preliminares y no representan todavía una validación clínica en pacientes con epilepsia.

Un proyecto que busca avanzar hacia la validación clínica

SafePulse se encuentra en etapa de desarrollo y validación. Las estudiantes trabajan con asesoramiento médico y regulatorio, con la intención de avanzar hacia pruebas clínicas con pacientes reales, mejorar el tamaño y la comodidad del dispositivo y abordar los requisitos necesarios para su eventual aprobación y comercialización.

El prototipo actual todavía es voluminoso, una característica propia de las primeras etapas de desarrollo, por lo que uno de los objetivos es lograr una versión más pequeña, cómoda y práctica para su uso cotidiano.

El proyecto también recibió reconocimiento en el ámbito emprendedor universitario, al obtener el tercer puesto en la categoría universitaria del Concurso Emprende U, realizado en Rosario, un impulso para continuar buscando apoyo, financiamiento y nuevas oportunidades para avanzar.

SafePulse representa un ejemplo de cómo la formación universitaria, la innovación tecnológica y la búsqueda de soluciones a necesidades concretas de la sociedad pueden encontrarse en un proyecto que aspira a brindar mayor tranquilidad, acompañamiento y seguridad a las personas con epilepsia y sus familias.