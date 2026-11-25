La presidente comunal, Lic. Zulma Maciel, recibió a Alejandra Carrizo, directora general de Policía y coordinadora de la Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI), y a Claudio Blaser, director general de Policía reincorporado y coordinador de Seguridad Pública, ambos pertenecientes al Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

Durante el encuentro se abordaron diferentes cuestiones vinculadas a la seguridad local, la prevención y la coordinación de acciones conjuntas, con el objetivo de continuar fortaleciendo el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado y avanzar en estrategias que contribuyan a la seguridad de la comunidad.

Asimismo, como parte de lo conversado, se acordó realizar en los próximos días un taller sobre la utilización del sistema de emergencias 911. La propuesta apunta a brindar herramientas y conocimientos a los vecinos para comprender el funcionamiento del servicio y conocer cómo utilizarlo correctamente ante situaciones de emergencia.

La reunión se enmarca en las acciones de articulación institucional orientadas a fortalecer la prevención y promover una mayor participación y conocimiento de la comunidad en materia de seguridad.