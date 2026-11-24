El Grupo de Pro Huerta Comunal participó de un encuentro con el Grupo de Mujeres Huerteras de la Comuna de Garibaldi, en una jornada que permitió compartir experiencias, conocimientos y fortalecer los vínculos entre quienes impulsan el trabajo de las huertas comunitarias.

La actividad se desarrolló en un clima de camaradería, con una ronda de presentaciones y un espacio de intercambio de saberes, donde las participantes compartieron aprendizajes, prácticas y experiencias vinculadas al trabajo en las huertas.

El encuentro también incluyó una merienda con productos caseros, además del intercambio de plantines, semillas y dulces, en una propuesta que puso en valor no solamente los conocimientos relacionados con la producción, sino también la importancia de generar espacios de encuentro y construcción colectiva.

Estas iniciativas permiten reconocer el protagonismo de las mujeres en el desarrollo de proyectos comunitarios, fomentar nuevos aprendizajes y fortalecer vínculos entre grupos de distintas localidades, abriendo la posibilidad de impulsar futuras actividades en conjunto.

Desde el Grupo de Pro Huerta Comunal agradecieron a las anfitrionas por la recepción y a todas las mujeres que hicieron posible esta enriquecedora jornada de intercambio y compañerismo.