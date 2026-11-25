La Escuela de Cadetes “Semillero de Fuego” formó parte del 10° Encuentro Provincial de Cadetes, realizado durante el fin de semana del 21 al 23 de noviembre en la localidad de San Guillermo. La delegación estuvo acompañada por sus referentes, coordinadores y acompañantes.

La actividad comenzó con un acto de apertura que contó con la presencia de autoridades provinciales del sistema de Bomberos Voluntarios y representantes de la localidad anfitriona. Posteriormente, se realizó el tradicional desfile de las distintas escuelas de cadetes participantes, dando inicio a tres jornadas de encuentro y camaradería.

Durante el evento, los jóvenes participaron de numerosas propuestas, entre ellas actividades de campamento, recreación en pileta, ejercicios y actividades bomberiles. También tuvieron la oportunidad de conocer el trabajo que desarrollan las diferentes brigadas provinciales y compartir experiencias con escuelas de cadetes pertenecientes a la Regional V y de distintos puntos de Santa Fe.

Fueron días de aprendizaje, convivencia, compañerismo y nuevas amistades, en los que cada actividad representó una oportunidad para fortalecer la formación de los futuros bomberos voluntarios y su sentido de pertenencia al sistema bomberil.

Desde la institución destacaron especialmente el acompañamiento de las familias, agradeciendo la confianza depositada en quienes trabajan diariamente en la formación de los jóvenes.

“Gracias por el apoyo permanente y, sobre todo, por confiar en nosotros lo más valioso que tienen: sus hijos”, expresaron, reafirmando el compromiso de continuar trabajando en su crecimiento y preparación.