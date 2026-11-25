En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Daniela Trossero, quien junto a su pareja, Oscar Rivolta, participó de una nueva edición de Xtreme Race, una competencia de trail running que se desarrolló en Villa Giardino, en las sierras de Córdoba.

La prueba se llevó a cabo del 20 al 22 de noviembre y tuvo como escenario los paisajes naturales del Valle de Punilla, con epicentro en el Hotel Estancia Alto San Pedro. Se trató de la 12ª edición de Xtreme Race, un evento que reúne cada año a corredores de distintos puntos del país para afrontar recorridos de diferentes distancias y niveles de exigencia.

La competencia ofreció alternativas de 7K, 13K, 25K, 40K, 62K y 100K, además de propuestas infantiles. Los circuitos combinaron senderos de monte nativo, caminos de ripio, cruces de arroyos y pronunciados desniveles, características propias del terreno serrano que convierten a este tipo de carreras en un verdadero desafío físico y mental.

Durante la charla en la radio, Daniela compartió la experiencia vivida junto a Oscar, los desafíos que presentó el recorrido y las sensaciones de participar de una competencia que permite combinar el deporte con el contacto directo con la naturaleza.

Xtreme Race cuenta con distancias que otorgan puntos para los circuitos internacionales ITRA y UTMB Index, consolidándose como una propuesta destacada dentro del calendario argentino de trail running.

Una nueva experiencia deportiva para Daniela y Oscar, que eligieron las sierras cordobesas para poner a prueba su resistencia, disfrutar del running y sumar una aventura compartida.