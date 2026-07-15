Andrés Racca, de Zenón Pereyra, hizo historia en el Campeonato Panamericano de Parapente de Precisión

El deportista Andrés Racca, oriundo de Zenón Pereyra, alcanzó un logro histórico para el parapente argentino al establecer un nuevo Récord Panamericano de Precisión durante el Campeonato Panamericano disputado en Arica, Chile.

Integrante del equipo BGD Argentina, Racca consiguió una marca inédita en esta exigente disciplina: realizó dos aterrizajes perfectos consecutivos, conocidos como “doble cero”, al posar el parapente exactamente sobre el centro de la diana electrónica en dos vuelos seguidos.

Un récord sin precedentes

En el parapente de precisión, cada aterrizaje se mide por la distancia entre el punto de contacto y el centro del blanco. Obtener un “cero” significa aterrizar con exactitud absoluta, un logro reservado para pilotos de altísimo nivel.

Lo extraordinario de la actuación de Racca fue repetir esa perfección de manera consecutiva, una marca que nunca antes se había registrado en esta modalidad ni en un Campeonato Panamericano.

El récord fue reconocido oficialmente por la organización del certamen y por la Federación Aeronáutica Internacional (FAI), máxima autoridad mundial de los deportes aeronáuticos, consolidando este desempeño como un nuevo hito para la especialidad.

Un orgullo para la región y el parapente argentino

La histórica actuación de Andrés Racca representa un importante reconocimiento para el deporte argentino y, en particular, para la comunidad de Zenón Pereyra, que celebra el éxito de uno de sus representantes en una competencia internacional.

Este logro refleja años de entrenamiento, precisión, concentración y dominio técnico, cualidades indispensables en una disciplina donde un solo centímetro puede marcar la diferencia entre un aterrizaje perfecto y uno común.

Con este récord, Andrés Racca inscribe su nombre en la historia del parapente de precisión y suma una nueva página de orgullo para el deporte argentino en el ámbito internacional.