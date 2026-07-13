Lucila Riffle se recibió de enfermera y ya forma parte del equipo de la Clínica Comunal Santa Juana

Una gran noticia para la comunidad de María Juana tiene como protagonista a Lucila Riffle, quien recientemente obtuvo su título de Técnica Superior en Enfermería Profesional y ya se desempeña como parte del equipo de salud de la Clínica Comunal Santa Juana.

En diálogo con Radio María Juana, Lucila compartió su alegría por haber culminado una etapa de mucho esfuerzo y dedicación, además de contar cómo vive este nuevo desafío profesional brindando atención y acompañamiento a los pacientes de la localidad.

La joven recibió su diploma durante el acto de colación del Instituto Superior Madre Teresa de Calcuta, institución dependiente del Sindicato de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) filial San Francisco y adscripta al Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. La ceremonia reunió a 25 nuevos profesionales de la Enfermería, quienes fueron reconocidos por el compromiso demostrado a lo largo de su formación.

Durante el emotivo acto, cada egresado recibió, además del diploma, una medalla y una luz, símbolos que representan el reconocimiento al esfuerzo realizado y el conocimiento que guiará su labor al servicio de la comunidad. La directora del instituto, Carla Gastaldi, destacó la importancia del rol de los enfermeros y enfermeras en el sistema de salud, mientras que la secretaria general de ATSA San Francisco, Gabriela Sidler, remarcó el valor humano, ético y profesional que requiere la actividad.

Lucila forma parte de la nueva camada de profesionales que se incorpora a un sistema sanitario que demanda cada vez más personal capacitado y comprometido con el cuidado de las personas.

Para María Juana, su incorporación a la Clínica Comunal Santa Juana representa una excelente noticia, ya que suma una profesional formada con vocación de servicio, preparada para afrontar los desafíos de una profesión esencial para la salud pública.

Desde Radio María Juana felicitamos a Lucila Riffle por este importante logro y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa profesional, convencidos de que su dedicación y compromiso serán un gran aporte para toda la comunidad.