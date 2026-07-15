Liga Rafaelina de Fútbol: quedó definida la programación de una nueva fecha del Torneo Apertura y Clausura

En la sesión del Consejo Directivo realizada este martes, la Liga Rafaelina de Fútbol confirmó el cronograma de partidos para una nueva fecha del Torneo Clausura de Divisiones Superiores, que se disputará entre el jueves 16 y el sábado 18 de julio.

La actividad comenzará el jueves con dos encuentros: Tiro Federal de Moisés Ville recibirá a Juventud Unida, mientras que 9 de Julio de Rafaela será local ante Brown de San Vicente.

El viernes continuará la acción con tres compromisos: Peñarol enfrentará a Sportivo Roca, Ferrocarril del Estado jugará frente a Atlético de Rafaela y Sportivo Norte recibirá a Deportivo Tacural.

La mayor parte de la jornada se disputará el sábado, con una extensa programación en las distintas zonas de la Liga. En María Juana habrá doble actividad, ya que Atlético María Juana será local frente a Independiente de Ataliva, mientras que Talleres de María Juana recibirá a Sportivo Santa Clara.

Programación completa

Jueves 16 de julio

Tiro Federal de Moisés Ville vs. Juventud Unida (19:30 Reserva / 21:00 Primera)

9 de Julio vs. Brown de San Vicente (20:00 Reserva / 21:30 Primera)

Viernes 17 de julio

Peñarol vs. Sportivo Roca (20:30 Reserva / 22:00 Primera)

Ferrocarril del Estado vs. Atlético de Rafaela (20:00 Reserva / 21:30 Primera)

Sportivo Norte vs. Deportivo Tacural (20:00 Reserva / 21:30 Primera)

Sábado 18 de julio

Deportivo Aldao vs. Ben Hur (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Argentino Quilmes vs. Libertad de Sunchales (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Atlético María Juana vs. Independiente de Ataliva (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

(14:00 Reserva / 15:30 Primera) Unión de Sunchales vs. Sportivo Libertad de Estación Clucellas (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Deportivo Josefina vs. Argentino de Vila (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Moreno de Lehmann vs. Argentino de Humberto (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Deportivo Susana vs. Independiente de San Cristóbal (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Belgrano de San Antonio vs. Deportivo Bella Italia (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

La Hidráulica vs. Bochófilo Bochazo (14:30 Reserva / 16:00 Primera)

Talleres de María Juana vs. Sportivo Santa Clara (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

(14:00 Reserva / 15:30 Primera) San Martín de Angélica vs. Zenón Pereyra (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

La Trucha FC vs. Defensores de Frontera (14:00 Reserva / 15:30 Primera)

Con este cronograma confirmado, los equipos ultiman detalles para afrontar un nuevo fin de semana de competencia, con puntos importantes en juego en las distintas categorías de la Liga Rafaelina de Fútbol.