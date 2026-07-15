Continúan los trabajos para mejorar los caminos rurales de María Juana

Las tareas de mantenimiento en los caminos rurales de María Juana continúan avanzando con el objetivo de mejorar la transitabilidad en sectores de uso permanente por parte de productores, trabajadores y vecinos.

En los últimos días, las cuadrillas comunales realizaron trabajos de limpieza y acondicionamiento sobre el camino que conecta el basural con el cementerio, uno de los trazados utilizados diariamente para el tránsito de vehículos y maquinaria.

Las intervenciones incluyen el despeje de banquinas y la recuperación de distintos sectores del camino, buscando prevenir inconvenientes y facilitar la circulación, especialmente en una época del año donde las condiciones climáticas pueden afectar el estado de la red vial.

El mantenimiento de los caminos rurales resulta fundamental para garantizar el acceso a los establecimientos agropecuarios, permitir el traslado de la producción y brindar mayor seguridad a quienes transitan por estas vías.

Con estos trabajos, la Comuna continúa desarrollando un plan de mejoras que se extiende a distintos sectores del distrito, con el propósito de conservar en buenas condiciones una infraestructura clave para la actividad productiva y la conectividad rural.